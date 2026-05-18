Derrumbe en Cayambe deja una persona desaparecida

Un derrumbe se registró en Cayambe este lunes 18 de mayo de 2026.

Un derrumbe se registró en el sector de Pambamarca - Cangahua, en Cayambe, provincia de Pichincha, la mañana de este lunes 18 de mayo de 2026.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 reportó el deslizamiento de tierra ocurrido a las 08:20 sobre una vivienda.

Como resultado, una familia de ocho personas resultó afectada y una persona está desaparecida.

Personal de los bomberos acudió al sitio para atender la emergencia. También se sumaron a la búsqueda de la persona desaparecida moradores del sector.

La bíusqueda se inició con palas y picos a un costado de la vivienda afectada.