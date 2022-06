Leonidas Iza insiste en amenazar con «pasar a otro escenario»

Minutos antes de iniciar una marcha desde la Universidad Central hasta el parque El Arbolito, Leonidas Iza volvió a azuzar a sus partidarios.

En un nuevo mensaje a la comunidad indígena, Iza insistó en que no se irá de Quito sin la «victoria» de los 10 puntos solicitados.

«Hemos dicho, compañeros, aquí no regresaremos a nuestros territorios. Regresamos con el triunfo de los 10 puntos. Y si (el presidente) no quiere escuchar esos 10 puntos, no nos vengan a culpar que pase otro escenario», amenazó Iza.

Enfatizó que «aquí está el pueblo rebelde que va a mantenerse firme».

En su alocución, Leonidas Iza también hizo referencia a los desmanes presentados en la Fiscalía.

Por ello, Leonidas Iza instó a controlar los desmanes con la propia organización comunitaria.

“Volvimos y resulta que a las 16:00 estaban destruyendo la Fiscalía y nos culpan directamente a nosotros ¿saben por qué? No nos podrán llevar a todos a la cárcel porque somos millones de ecuatorianos cabreados; pero sí podrán encarcelar a los dirigentes», dijo.

