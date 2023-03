El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, indicó que si el presidente Guillermo Lasso aplica la muerte cruzada habrá un nuevo paro nacional, pero dice que, en este momento, no sería adecuado para el país. Así lo dio a conocer en el espacio de entrevistas de Teleamazonas de este miércoles 1 de marzo del 2023.

Iza inició el diálogo ratificando el pedido de renuncia del Primer Mandatario porque no ha cumplido con sus propuestas. Además, dijo que respetarán la sucesión presidencial establecida en la Constitución, pero se mantendrán vigilantes a la nueva gestión.

También indicó que en caso de aplicar la muerte cruzada si habrá un levantamiento a escala nacional, ya que con eso se intentaría acabar con la institucionalidad y la democracia. “Hay una actitud dictatorial del presidente de la República. Por la cual me parece importante mirar el escenario más doloroso para los ecuatorianos», señaló.

Lea también:

No obstante, admitió que «en este momento hay una efervescencia en los sectores populares de este país» y no sería lo adecuado por la crisis del mismo. Por ello, solo se mantendrán en la radicalización de la lucha en sus territorios y acudirán a las manifestaciones temáticas del 8 y 28 de marzo del 2023. La del Día de la Mujer, aclaró que no estará liderada por la Conaie sino que acompañarán a las mujeres del movimiento indígena.

El dirigente descartó la continuidad del diálogo porque, a su parecer, está desgastado y no se ha logrado el objetivo después de tres meses de seguimiento. Asimismo, indicó que si el Gobierno quiere acabar con las tensiones debería cumplir con los acuerdos.

Sobre los cuestionamientos en torno a las exigencias de la Conaie, su presidente manifestó que la organización «no está decidiendo» en la política ecuatoriana y dijo que solo forman parte del “85% de ciudadanos que están en desacuerdo con la gestión del Gobierno de Lasso”.

Intenciones políticas

De igual manera, Iza negó una presunta alianza con el correísmo y pidió que se demuestre con pruebas un vínculo, incluso dijo que de haberlas se sometería a la justicia indígena. «Señores no pueden andar especulando. Este país está cansado, está enfermo. La democracia no puede seguir sosteniendo políticos a través del recuerdo, la especulación, el chisme y la mentira», enfatizó.

Respecto a sus intenciones políticas dijo que, por el momento, no se ha planteado su candidatura. Iza comentó que terminará su gestión en la Conaie y después las organizaciones de base tomarán una decisión. «Vamos a precautelar la unidad del movimiento indígena y si por ello nunca vamos a ser candidatos pues nuestro pedazo de historia será un aporte a nuestra lucha», señaló.

Finalmente admitió que en el movimiento indígena se encuentra afectado por el caudillismo y una confusión en la línea política e ideológica. Por ello, trabajarán en la reunificación de su proyecto político, pero pidió a quienes no se encuentran de acuerdo que se separen.

También en Teleamazonas: