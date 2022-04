Leopardo ataca a policía y siembra pánico en una ciudad de Irán

Un leopardo fue abatido este domingo tras atacar a un policía el y sembrar el pánico entre los residentes de Qaemshahr, una ciudad del norte de Irán, informaron la agencia oficial de noticias Irna.

«A pesar de los esfuerzos de los veterinarios, el leopardo murió por dos impactos de bala, disparadas para salvar la vida de un policía», declaró a la agencia oficial Irna Moslem Ahangari, jefe de la Unidad de Protección Medioambiental de la provincia de Mazandaran.

Más temprano, el portavoz de la agencia de protección medioambiental de Mazandaran, Kamyar Valipur, había afirmado que capturaron al animal y lo llevaron hacia una zona protegida tras haber atacado y «herido a un policía» en la localidad de Ghaemshahr.

«El estado de salud del policía no es motivo del preocupación», agregó Valipur.

Además, en videos difundidos en redes sociales se observa como el leopardo recorre las calles de la ciudad; mientras que otro muestra a residentes aterrorizados que corrían gritando.

Instead of using tranquilizers, police used live bullets & killed a Persian leopard that had lost its way in Qaemshahr, N #Iran.

The panthera pardus tulliana has been listed as Endangered on the IUCN Red List. The wild population is estimated at less than 1000 mature individuals. pic.twitter.com/QCVUqzMZmR