Libre como un Acuario

No hay otro signo zodiacal más independiente y libre que un Acuario, y no hay otra playlist que capture ese sentimiento mejor que la que traemos el día de hoy.

Buena suerte intentando decirle qué hacer a un Acuario. Si algo caracteriza a las personas que nacieron dentro de este signo zodiacal es que son independientes, sin ningún miedo a decir lo que piensan o a ser cómo quieren; no se conforman con lo establecido y son los primeros en buscar una nueva ruta hacia el futuro si la que ya existe no los satisface. Nunca aburridos y siempre intentando escapar de las etiquetas y de las convenciones, los Acuario son el signo de la libertad.

¿Y quién no quisiera ser así? ¿Quién no quisiera tirar sus preocupaciones por la ventana, dejar de pensar en las reglas y lo que piensen los demás, y en lugar de eso buscar su propia felicidad?

Horóscopo musical: Acuario

Si ese es el deseo que tiene el día de hoy, nosotros le prestamos la fuerza para alcanzarlo en forma de una playlist que captura la esencia de los Acuario.

Desde esa libertad de ser nosotros mismos que se siente en canciones como Born this way de Lady Gaga y Freedom de MIA, hasta esas canciones que reafirman su autonomía y su particular forma de ser como This is how we do de Katy Perry y Fight for your right de los Beastie Boys… ¡este es el sonido de los Acuario!

Para esos días en los que queremos ser tan valientes como para tomar nuestro propio camino, para expresarnos como queramos sin importar lo que diga la otra gente… ¿Por qué no darle una oportunidad a estas canciones, para llenarnos de la confianza y libertad de los Acuario?

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí.