¿Lionel Messi volverá al FC Barcelona? Su padre responde

Jorge Messi, el padre del Leo Messi, indicó, este 16 de febrero, que ve complicado el retorno del astro argentino al FC Barcelona, club con el que se consagró en el mundo del fútbol durante 17 años. Su salida fue dolorosa para él como para los hinchas azulgranas.

Durante los últimas días se esparcieron rumores de su retorno a Barcelona. Situación que avivó la ilusión de los culés para disfrutar del reciente campeón mundial en sus últimos años de carrera. Sin embargo, las esperanzas parecen haber terminado con las declaraciones del padre del jugador del Paris Saint- German (PSG).

Él fue abordado por varios periodistas en el Aeropuerto Josep Tarradellas-El Prat de Barcelona. Allí dijo que ve difícil que su hijo vuelva a vestir la camiseta del Barça al considerar que «no se dan las condiciones» para que su fichaje sea una realidad.

Lea también:

En sus respuestas, Jorge Messi dejó entrever que el futuro de su hijo, cuyo contrato con el equipo parisino finaliza el próximo junio, no pasa por volver a jugar en Barcelona. «No creo que vuelva (al Barcelona). No se dan las condiciones«, dijo. Y al ser preguntado sobre reuniones con el presidente del Barcelona, Joan Laporta, Jorge Messi lo negó: «No hemos hablado«.

Messi se despidió del Barcelona el 8 de agosto del 2021 entre lágrimas. En ese momento aseguró que tanto él como su familia estaban «convencidos» de que iban a seguir en el club, al que consideró su casa, y admitió que no estaba preparado para despedirse de esta manera.

Dos días después se confirmó el fichaje con el PSG. Messi se dirigió a París y junto a su familia saludó a los seguidores con una camiseta de su nuevo club: «Ici c’est Paris», uno de los cánticos de los aficionados. De inmediato paso el reconocimiento médico y firmó por dos temporadas más una tercera opcional.