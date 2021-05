A seis días del estreno de la reunión de la popular ‘Friends’, HBO Max lanzó el primer tráiler en el que muestra a los seis protagonistas recordando momentos importantes de la serie. El avance revela lo especial y emotivo que será el rencuentro y las posibles situaciones en las que se envolverá el elenco.

Se confirma una gran cantidad de estrella invitadas. Entre ellas estará David Beckham, Lady Gaga, BTS, Mindy Kaling, Justin Bieber, Malala Yousafzai , Cindy Crawford, Cara Delevigne y muchas más. Esta última lleva el vestido rosa brillante de dama de honor de Rachel del episodio The One with Barry and Mindy’s Wedding («El de la boda de Barry y Mindy»).

Otra de las revelaciones es que los actores repasarán algunas de sus escenas favoritas. Por ejemplo, está una del capítulo titulado «En el que todos se enteran», en el que escuchamos a Lisa Kudrow, quien interpreta a Phoebe, gritando una vez más «¡Mis ojos! ¡Mis ojos!».

Asimismo, la entrevista con James Corden contemplaría resolver los misterios de la serie sobre las relaciones entre los personajes, como Ross y Rachel. Por último, el tráiler confirma que los personajes secundarios estarán de vuelta. Entre ellos estará James Michael Tyler (Gunther), Reese Witherspoon (la hermana de Rachel, Jill) y Elliott Gould y Christina Pickles (los padres de Ross y Monica).

Fuente | BBC Mundo/HBO Max