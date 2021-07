A través de su cuenta oficial de Twitter, los entrañables personajes del TV, los ‘Teletubbies’, anunciaron que ya están ‘vacunados’ contra el COVID-19. La publicación provocó una afluencia de reacciones divertidas de los fanáticos, ya que también revelaron su edad.

«¡Estamos todos vacunados!», escribió la cuenta oficial de los Teletubbies. A la par subieron imágenes de cuatro tarjetas de vacunación sostenidas, cada una, por Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa y Po.

Los certificados de vacunación de los personajes revelan que fueron inoculados con las vacunas ‘AstraTubbica’ y ‘Noo-nson & Noo-nson’. Estas fueron administradas en la ‘Clínica Home Dome’. “Justo a tiempo para un verano caluroso de Tubby. ¿Quién está listo para salir y jugar?”, se lee en el mensaje.

We’re all vaxxed! Just in time for a Tubby hot summer ☀️ Who's ready to come out & play pic.twitter.com/AtXTExaCMs