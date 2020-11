Lucas Villarruel lamenta perderse el duelo contra Santos

0 0

Una de las últimas bajas de Liga para el compromiso de Copa Libertadores ante Santos es la de Lucas Villarruel.

El futbolista se perdió los últimos partidos de los albos por problemas médicos. Sin embargo, en las últimas pruebas PCR realizadas se detectó que Villarruel tiene Covid-19 positivo.

Santiago Jácome, gerente deportivo de la U, confirmó que el volante argentino de 30 años ha quedado descartado, pese a que tenía altas posibilidades de ser titular.

Lucas Villarruel confirmó el positivo

En diálogo con radio La Red, el futbolista confesó estar apenado por no poder participar en este duelo contra Santos.

“En principio se pensó que era una enfermedad estomacal, pero después se diagnosticó COVID-19 y el cuerpo médico (de LDU) decidió aislarme, así no pude contagiar al resto de mis compañeros y mi familia. Ya pasaron 14 días (desde el contagió) y mi familia no presentó síntomas. Debí estar aislado en una habitación alejado de mi esposa y mi hija”, afirmó el jugador.

Posteriormente afirmó que “La Conmebol no avaló el informe del laboratorio que me hizo el examen (que dio negativo) y por eso no puedo estar en el partido ante Santos».

“Me siento mucho mejor físicamente luego de volver a los entrenamientos”, agregó Villarruel.

Por otra parte agradeció el apoyo de la hinchada. “Debo agradecer a los hinchas que se preocuparon por mi salud y que se queden tranquilos, porque estoy seguro que hoy sacaremos un buen resultado. Seré un hincha más de Liga”, sostuvo.

De esta manera, Liga suma una baja más a las conocidas ausencias de Piovi, Muñoz, Guerra, Sornoza y Corozo.

La alineación que presentaría Liga es: Adrián Gabbarini; Pedro Perlaza, Luis Caicedo, Andersson Ordóñez y Cristian Cruz; Édison Vega y Jordy Alcívar; Matías Zunino, Johan Julio, Billy Arce; Cristian Martínez Borja.

