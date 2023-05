Luis Alfonso Chango: No descarto la posibilidad de llegar a ser Presidente

En nuestro espacio de Entrevistas en 24 Horas Luis Alfonso Chango, presidente de Mushuc Runa, aseguró que de momento no le interesa tomar un cargo público o ser presidente de la República, sin embargo, esta posibilidad no está del todo descartada.

“A mí no me interesa el ámbito político hasta mis 60 años. Hace 15 días tuve una reunión con Jimmy Jairala. Los compañeros indígenas que estuvieron en la reunión me aseguraron que tengo todos los perfiles para ser presidente de los ecuatorianos, mucho más que el señor Iza, que ha protagonizado su liderazgo, pero con caos”, dijo Chango.

En este sentido, afirmó que tendría que analizar la propuesta a profundidad. “Los hombres que manejamos empresas hacemos encuestas, analizamos todo”, dijo. También reiteró que no es un hombre de política ni protagonista de levantamientos, que no pertenece a Pachakutik ni a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Soy una persona totalmente independiente pero desde afuera miro las cosas. El brazo político de la Conaie es Pachakutik y la estrategia es llegar a los cargos públicos, ya sea alcaldía, prefectura, asamblea”, expuso el presidente de Mushuc Runa.

Situación del Ecuador

A criterio de Chango, en Ecuador la incidencia de la delincuencia es cada vez mayor. “Hay sicariatos, hay robos. Los delincuentes atemorizan a la población y el ciudadano común trata de huir de esta problemática, en lugar de enfrentar”, explicó.

Por ello, criticó la labor del Gobierno de turno, al comentar que el refuerzo de los sistemas de seguridad es tarea de las autoridades. “Se deben implementar proyectos de Ley. La Asamblea Nacional tiene que apoyar y respaldar, sin obstaculizar o negar esos proyectos que deben tener rigurosidad y leyes drásticas para los delincuentes”, afirmó Chango.

En este sentido, dijo que el presidente Lasso se demoró en actuar frente a la delincuencia y no ha habido liderazgo de su parte.

“Si tienes liderazgo a la Secretaría de Comunicación le asignas un presupuesto y le dices los parámetros para socializar el proyecto. Así me nieguen los asambleístas pero vamos a lograr con la presión de los ecuatorianos”, enfatizó.

También habló de las acciones que el Presidente ha tomado para hacer frente a la inseguridad, pero Chango asegura que hay leyes y normas que deben ser modificadas. “Por ejemplo, en la Asamblea Nacional aquellos legisladores que no han presentado anteproyectos de ley durante un año, deberían ser destituidos, pues esto denotaría que no están trabajando”, comentó.

Juicio político

Luis Alfonso Chango opina que el proceso de juicio político contra Guillermo Lasso tiene intereses políticos, sin embargo existe la posibilidad de que tenga indicios de responsabilidad penal.

“Considero que en caso de existir suficientes causales para la destitución del Presidente de la República, él debe ser destituido, encarcelado, enjuiciado”, dijo Chango.

Sin embargo, expresó su molestia ante la posición de los asambleístas de Unes. “Primero proponen el juicio político y luego la muerte cruzada. Salta a mi cabeza la interrogante ¿Qué interés tienen? Quieren que de aquí a seis o siete meses se llame a elecciones, posiblemente ganarlas y venga su líder máximo, Rafael correa. Eso no está bien”, concluyó.

