Las bancadas legislativas registran algunas bajas en medio del proceso de juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso. Además, el presidente de la Comisión de Fiscalización dice haber recibido una «amenaza» de asambleísta de Unes.

El Partido Social Cristiano (PSC) pierde a la legisladora Elina Narváez y con esto el bloque se queda con 14 voluntades. Para los interpelantes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, esto no les afecta.

Elina Narváez, quien asumió el curul de César Rohon el año pasado, se deslindó del PSC. La bancada legislativa, tras su decisión la expulsó porque, según ellos, la asambleísta «sucumbió a los argumentos del Gobierno».

Sin embargo, Narvéz lo desmiente y asegura que no se ha separado del bloque. «Sigo perteneciendo al Partido Social Cristiano. Me sorprendió el comunicado. Yo no he hablado con el Gobierno ni con nadie del bloque», enfatizó.

Para Viviana Veloz, una de las interpelantes del juicio político, esto no afectará la votación a su favor. La asambleísta dice que cuentan con 95 votos de las bancada de la Revolución Ciudadana, una facción de la Izquierda Democrática, un gran porcentaje de Pachakutik, el Partido Social Cristiano y un buen número del bloque de independientes.

Lea también:

¿Amenazas a Fiscalización?

Mientras hay un tenso ambiente en las bancadas legislativas, la Comisión de Fiscalización continúa realizando el informe sobre este proceso. Los asesores esperan terminar el documento la tarde de este 4 de mayo del 2023.

No obstante, recibieron una carta, firmada por tres asambleístas de Unes, donde se advierte que de no incluirse toda la posición de los miembros de la Comisión se presentarán quejas administrativas y denuncias penales.

Ante ello, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, dijo que esto es una grave amenaza que vulnera la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, señaló que esto «impide el trabajo autónomo y libre de los asesores y su equipo de apoyo».

Veloz dice que no se trata de una amenaza, pero que no tiene confianza en Villavicencio y por esa razón también se pidió una consulta jurídica del informe. Mientras que desde el Gobierno se asegura que el proceso está caído y no se ha podido probar la responsabilidad política de Lasso.

También en Teleamazonas: