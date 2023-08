Luis Fonsi, primer preclasificado en la nueva modalidad de Yo Me Llamo

Este lunes 14 de agosto del 2023 se inició la etapa de clasificación en Yo Me Llamo. Esta llega con una nueva modalidad en la que los imitadores ya no serán sentenciados y enviados a gala de eliminación. En adelante se elegirán preclasificandos.

Los elegidos irán a una gala de clasificación, prevista para este viernes 18 de agosto. En ella, el voto del público se suma a la decisión del jurado. Los fans se convierten en el cuarto juez y participarán en la decisión para que su imitador favorito clasifique a la semana final de la competencia, en la que se enfrentarán solo los mejores.

Además comenzó la tan temida contrapantalla. Consiste en que los participantes hagan exactamente lo que hace el artista original en las pantallas ubicadas en el estudio de Yo Me Llamo. Parte de esta metodología es que las voces se alternen.

En la gala 42 de este lunes, Danna Paola abrió la noche con el tema ‘Amor ordinario’. Para Axel “fue lo mejor” que había visto de la imitadora. “Impresionante”, le dijo. Pamela Cortés destacó cada detalle de la concursante y la felicitó por su concentración en el escenario.

El segundo participante de la noche fue Luis Fonsi. Él interpretó el tema ‘Llueve por dentro’. Para Pamela la presentación mostró todo el esfuerzo del imitador. Mientras, Erika Velez le dijo: “me encantó tu trabajo”.

Luego llegó el turno de Juan Gabriel, personaje que es interpretado por Leonardo Escalante. Durante el programa se conoció su historia a través de un video. El imitador contó cómo se formó en el canto y las experiencias que vivió hasta llegar al escenario de Yo Me Llamo.

En esta noche, ‘El Divo de Juárez’ interpretó el éxito ‘¿Por qué me haces llorar?’. Erika le dijo que admiran mucho lo que hace y la única recomendación que le dio fue con respecto a la expresión de su rostro. “Eso fue lo único que me faltó un poco más”.

La gala se llenó de movimiento y alegría con Manuel Turizo y el tema ‘Vaina loca’. Al finalizar, Axel destacó los movimientos utilizados en el escenario, mientras que Pamela dijo que hubo un poco de desafinación en su voz, pero la catalogó como «detalles pequeños». Pero resaltó que fue un buen trabajo.

La quinta participante de la noche fue Isabel Pantoja con el tema ‘El moreno’. Cuando terminó de cantar, Pamela le dijo que le faltó “esa grandeza, esa seguridad de la artista”. Erika, por su parte, le recomendó perfeccionar los movimientos en el baile.

Para cerrar la gala, el público disfrutó del talento de Sting, quien interpretó ‘Every little thing she does is magic’. Axel le dijo que “en algún momento cerré los ojos para no ver cuando cambiaba y no me daba cuenta, realmente era espectacular”.

Para finalizar, los jueces se tomaron el tiempo para deliberar y decidieron que el favorito de la noche fue Manuel Turizo. El primer preclasificado para la gala de clasificación fue Luis Fonsi.

Luego Pamela explicó que Danna Paola, Isabel Pantoja, Manuel Turizo, Juan Gabriel y Sting siguen en competencia, pero no son opcionados para dicha gala. ¿Qué pasará con ellos?

