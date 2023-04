Madre de estudiante agrede a una docente en plantel de Quito

La madre de un estudiante agredió a una docente en una institución educativa de Quito. El hecho, que habría ocurrido el martes 4 de abril de 2023, fue denunciado por la Unión Nacional de Educadores (UNE), en su cuenta de Twitter.

En la publicación del gremio de maestros hay un video en el que se observa la agresión. En las imágenes se ve a una mujer de suéter negro que tira del cabello a otra mujer, que sería la maestra, que está sentada frente a un escritorio. Dos hombres y una mujer intentan defender a la docente mientras le piden a la agresora que le suelte.

En las imágenes se ve también cómo la profesora intenta protegerse, apoyada sobre la mesa, mientras la agresora amenaza: “Te visito y te jodo todo el año. ¿Oíste? Para que sepas quiénes somos”, grita la madre con malas palabras.

Finalmente, uno de los hombres logra apartar a la mujer de la profesora y la escolta hacia afuera de la sala. Segundos después el video se corta. La UNE expresó su solidaridad con la maestra y exigió al Ministerio de Educación que se tomen medidas en este caso.

¿Qué se sabe de la agresión?

Isabel Vargas, presidenta de la UNE Nacional, le dijo a Teleamazonas que la agresión ocurrió en una unidad educativa fiscal ubicada en la parroquia de Calderón, en el norte de Quito.

Según Vargas, la maestra agredida se encontraba en horario de atención a padres de familia cuando la madre de un estudiante la atacó. De acuerdo con versiones de otros docentes, Vargas señala que un estudiante de la profesora «no presentaba los trabajos a tiempo y se llamó a la madre de familia para conversar y tomar alternativas para reformar el estudio». En esa reunión, dice Vargas, la maestra sufrió la agresión.

La representante de la UNE dice que desde este jueves 5 de abril la docente está con una licencia médica que durará algunos días. Además asegura que la maestra ya tiene una boleta de auxilio para protegerse de la madre de su estudiante. Sin embargo, más allá de las acciones legales, Vargas dice que «hay que investigar lo que pasa en el hogar de la señora y qué pasa con el estudiante». La atención a este caso, explica, debe ser integral.

Respuesta del Ministerio de Educación

La mañana de este 5 de abril, el Ministerio de Educación se pronunció sobre este hecho de violencia. En un corto mensaje enviado a través de un chat de prensa, la Cartera de Estado respondió que «rechaza todo tipo de violencia en el sistema educativo«.

Según el Ministerio, apenas se conoció sobre la agresión, «activaron los protocolos correspondientes«. Además dicen que realizan una investigación sobre el hecho y que apoyaron a la docente para poner la denuncia en la Fiscalía.

«La violencia nunca es la respuesta», sostuvo el Ministerio. También dijo que es necesario trabajar juntos hasta que el respeto y la empatía se conviertan en valores fundamentales.

¿Qué se pide a las autoridades?

La Unión Nacional de Educadores (UNE) exige al Ministerio de Educación que tome medidas para que este tipo de hechos violentos contra los docentes no vuelvan a ocurrir.

Su presidenta dice que como gremio están preocupados porque todavía no se ha creado el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia en el Contexto Educativo. Vargas dice que este plan debió empezar a trabajarse en 2021 cuando las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) entraron en vigencia.

Además, Vargas dice que «nos preocupa que no se está dando atención a la salud mental» y que no haya suficiente personal en los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Las reformas de la LOEI disponen que cada año, durante cinco años, se debe aumentar el número de profesionales DECE (psicólogos y trabajadores sociales). Pero según Vargas, esto no se ha cumplido. La UNE estima que hay un déficit de cerca de 56% de estos profesionales en el sistema educativo nacional.

