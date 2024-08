El Manchester City, campeón de las cuatro últimas ediciones de la Premier League, inició su temporada liguera 2024-2025 con una victoria por 2-0 en el terreno de otro de los grandes del país, el Chelsea, equipo del ecuatoriano Moisés Caicedo.

Además de arrancar la jornada, el Chelsea debutaba con su nuevo entrenador, Enzo Maresca.

El noruego Erling Haaland (minuto 18) y el croata Mateo Kovacic (84) firmaron los tantos de los ‘Citizens’ en Stamford Bridge, en un partido en el que los hombres de Josep Guardiola demostraron que arrancan ya plenamente concentrados.

«No me espera hacer un partido así. Sé de qué son capaces estos chicos, pero es el primer día y nos falta entrenamiento. No podéis imaginar cómo de privilegiado me siento de poder compartir esto con este increíble grupo de jugadores», declaró el técnico catalán.

Lea también:

Gracias a esta victoria en el choque estelar de la primera jornada, el City se suma al grupo de equipos que por ahora acumula 3 puntos después de ganar sus partidos de la primera jornada: Brighton, Arsenal, Liverpool y Manchester United.

De todos ellos, el líder provisional sigue siendo el Brighton, donde milita el ecuatoriano Pervis Estupiñán, por una mejor diferencia de goles, al haberse impuesto por tres tantos (3-0) en su enfrentamiento con el Everton.

Ya solo queda un partido para completar la primera fecha inglesa, la visita del Tottenham al Leicester el lunes.

También en Teleamazonas: