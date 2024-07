Marcelo Fernández: Lo ocurrido en Venezuela es un fraude a todas luces

“En todas parte hay la duda de que no existe transparencia en ningún momento (en las elecciones de Venezuela)”, aseguró Marcelo Fernández de Córdoba, exvicecanciller del Ecuador.

«La solución está en las calles pero es peligroso”, añadió Fernández este miércoles 31 de julio del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Marcelo Fernández de Córdoba dijo que fue una equivocación de la oposición pensar que en esta ocasión se llevaría a cabo unas elecciones trasparentes porque esta no es la primera vez que ocurre este escenario en un proceso electoral.

De igual forma, el exvicecanciller recalcó que también se pensaban que las Fuerzas Armadas iban a vigilar la «pureza del sufragio» pero no ha sido así. “Quizás controlaron que no haya manifestaciones en las mesas. Pero en donde se fragua todo que es el Consejo Electoral, integrado por gente de Maduro sin la presencia de nadie más, simplemente acomodaron los datos porque no hay otra cosa”, sentenció.

También se refirió a las posibles sanciones y resolución de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Marcelo Fernández aseveró que la resolución de este organismo solo tendrá un peso moral y quien tomará una acción es Estados Unidos a través de sanciones económicas que si pueden afectar a ese país.

El exvicecanciller de Ecuador ratificó que desde el arranque del proceso electoral se presentaron varios inconvenientes que terminaron en el fraude. Recalcó que entre los principales hechos está la inhabilitación de María Corina Machado; la diferencia de financiamiento hacia Maduro y la oposición; las dificultades para inscribirse a los venezolanos en el exterior, y las dificultades del sistema electrónico.

“Posiblemente cortaron toda información para acomodar las cosas de alguna manera. La demora de seis horas de algo que está automatizado, que se supone que no en cuestión de horas sino de minutos tenía toda la información”, puntualizó Marcelo Fernández.

Marcelo Fernández aseveró que encarcelar a María Corina Machado, como lo proponen, sería un error garrafal de Nicolás Maduro y vaticinó una nueva crisis política interna. Finalmente, afirmó que la solución está en las calles pero es peligroso porque la cifra de muertes en las protestas sigue creciendo.

