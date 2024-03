«Somos la voz de las que ya no están»; «juntas, libres y sin miedo»; «por las que salieron a estudiar y no volvieron»; «que ser mujer no nos cueste la vida»; «mamá tranquila, hoy no voy sola por la calle», fueron algunas de las frases que destacaron en la Marcha para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que recorrió las calles de Quito.

Mujeres, hombres, miembros de organizaciones sociales, feministas y pro derechos se concentraron en la Caja del Seguro Social, en Quito, la tarde de este 8 de marzo de 2024. El objetivo fue participar de la movilización por el #8M. Este trayecto simboliza la lucha por la equidad de género en Ecuador.

Además, es una forma de exigir al Estado acciones para frenar los femicidios, las muertes violentas de mujeres, las desapariciones de niñas, las agresiones y discriminación. Además, se marchó por el trabajo, por una vida digna y contra la guerra.

La marcha partió desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la avenida 10 de Agosto, y avanzó hasta el Centro Histórico de Quito. Las mujeres arribaron a la plaza de San Francisco, donde se concentraron.

Además, la mayoría de personas estaban vestidas de morado o verde. Algunas lucían pañuelos de esos colores. No solo participaron hombres y mujeres en esta caminata del 8 de marzo, sino también estaban presentes niñas.

Al llegar a la Plaza de San Francisco, una mujer tomó un megáfono y gritó: «Estamos aquí porque cada 27 horas, una mujer es asesinada en Ecuador». «Pedimos justicia por las mujeres desaparecidas», «pedimos trabajo y salarios justos».

También, antes de terminar la marcha, la mujer que tenía el megáfono pidió a las asistentes regresar en grupo, quitarse los pañuelos, mandar su ubicación en tiempo real a una persona de su confianza, pues «todas queremos llegar bien a nuestras casas», indicó.

Cierres viales por las marchas del #8M

En Quito se realizaron dos marchas por el Día de la Mujer. La primera fue organizada por las universidades Politécnica Nacional, Salesiana y Católica. Esta movilización arrancó a las 09:00 en las afueras de la Administración Zonal del Municipio, ubicada en Veintimilla y Leonidas Plaza, en el norte de la capital. La otra marcha se denominaba Marcha por el Trabajo y la Vida Digna y comenzó a las 16:30, desde la Caja del Seguro Social.

Por eso, hubo cierres viales en el norte de la capital. En la mañana, las vías cerradas fueron la av. Ignacio de Ventimilla y Leónidas Guitiérrez, Jerónimo Carrión y José Tamayo, y av. Isabel la Católica y Madrid. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dijo que la prohibición de circulación duró dos horas y media.

En cambio, la tarde de este 8 de marzo de 2024 se registró un cierre vial en la avenida 10 de Agosto, sentido norte-sur, en el sector del parque El Ejido. También hubo restricciones de circulación en varias calles del centro de la capital. La AMT pidió a la ciudadanía tomar rutas alternas como las avenidas 6 de Diciembre, Gran Colombia, Patria y Velasco Ibarra.

