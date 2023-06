El Municipio de Guayaquil y el colectivo Lgbtiq+ llegaron a un acuerdo este jueves 29 de junio del 2023. La marcha del orgullo si se podrá realizar en el Puerto Principal el 1 de julio acogiéndose a la norma que la Alcaldía diseñó la Alcaldía para este tipo de eventos.

«Hemos llegado a un acuerdo, para que la organización garantice el orden en el desfile», señaló el burgomaestre Aquiles Álvarez. Por su parte, Diane Rodriguez, la defensora de los derechos Lgbti+, destacó la apertura del Municipio para abordar el tema y llegar a una decisión en beneficio de todos.

El desfile del Orgullo 2023 iniciará en el centro de la ciudad a las 16:00 hasta las 18:30 del sábado. Posterior, la organización LGBTI+ tiene tres opciones para realizar el festival: Centro de Convenciones, Malecón del Salado o el espacio público en Plaza Guayarte.

Lea también:

No obstante, en este evento no se permitirá «la presencia de menores de edad sin autorización de sus padres». Además, el colectivo se comprometió a «no realizar desmanes en el espacio público, no desnudos, ni ofensas hacia otros grupos sociales en la marcha», según indicó el Municipio en sus redes sociales.

Este acuerdo se conoció horas después de que los organizadores de la marcha del Orgullo Lgbtiq+ publicara una sentencia en la que la jueza de lo Civil del cantón Guayaquil, Angélica Jimbo, aceptó la acción de protección para que se realizara la marcha.

El alcalde, @aquilesalvarez, da inicio a la rueda de prensa con motivo de la manifestación del grupo LGBTI+.

Conéctate aquí: https://t.co/UEkvEXdxS1 — Muy Ilustre Municipio de Guayaquil (@alcaldiagye) June 29, 2023

También en Teleamazonas: