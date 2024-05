Marco Pazos: Me ofrecieron USD 40 000 para que El Nacional pierda

Marco Pazos, presidente de El Nacional, denunció una oferta para que el club militar pierda partidos en el campeonato ecuatoriano. Las declaraciones las realizó en una entrevista a un medio digital el lunes 20 de mayo del 2024.

«La semana anterior llegaron, a mí directamente, a ofrecernos que vendamos partidos de El Nacional. Esto ya fue denunciado. LigaPro y el Comando Conjunto conocen esto», dijo Pazos, al revelar la preocupante situación en el fútbol ecuatoriano.

Además, el dirigente deportivo dijo que El Nacional no se va a prestar para estas irregularidades. «El Nacional es una institución demasiado grande. Justamente venimos a cambiar el club, a erradicar la corrupción y esas personas están afuera», añadió.

También, Pazos recordó que le ofrecieron 40 000 dólares por partido perdido. «Nos quedamos sorprendidos. Nunca en la vida me espere algo así pero se equivocaron. Los valores no son negociables y eso no va pasar en El Nacional mientras yo este», ratificó el presidente del club.

El Nacional se encuentra recuperándose de una grave crisis económica y administrativa que se ha enfrentado por años, incluso poniendo en peligro su participación en el primera categoría. Actualmente, el club se ubica en la octava posición de la LigaPro con 18 puntos, 11 menos que Independiente del Valle que lidera el campeonato.

En el diálogo con Federación Postera, Pazos indicó que se está cambiando la filosofía de juego del club para construir un equipo propio pero va a tomar tiempo para conseguir la estrella 14. «Creemos que estamos en el camino adecuado, ya se acaba la ronda y esperamos conseguir al menos tres puntos«, indicó.

Sobre la situación económica, el presidente de El Nacional reveló que el déficit esta sobre los 10 millones de dólares, pero deberán esperar a la auditoria para establecer el valor exacto. «Tenemos que ir cuidando la casa hacia dentro. En el tema de jugadores estamos debiéndoles días, estamos sobre 20 días. No es tan alto, pero si se acarrea deudas anteriores. Estamos en el camino adecuado», puntualizó.

