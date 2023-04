“Quisieron hacer caer al país y lo que se les ha caído finalmente es el juicio político porque no pueden probar o no lograron probar un delito inexistente”. Así lo manifestó Ana Belén Cordero asambleísta de CREO en entrevista para Teleamazonas de este viernes 28 de abril del 2023.

La legisladora, quien también integra la Comisión de Fiscalización, sostuvo que hasta el momento, han ganado la batalla de la razón y que esperan ganar también la batalla de los votos en el pleno de la Asamblea Nacional, cuando se trate el juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

Pese a estas declaraciones, Cordero resaltó que aún no pueden mostrarse triunfalistas en este proceso ya que aún faltan varios días para que en la legislatura se tome una decisión con relación a la censura y destitución del Primer Mandatario.

Asimismo, Cordero manifestó su deseo porque el juicio político y el cambio de autoridades, previsto para el próximo 14 de mayo, no sea el centro de atención de los asambleístas; dijo que existen otros temas que deben tratarse en beneficio del país.

“A los ecuatorianos no les importa quien presida la Asamblea, quién conforma una u otra comisión. Les importa dar solución a sus problemas”, enfatizó.

No obstante, la legisladora aseguró que la bancada de CREO no ha dejado de trabajar porque el juicio político en contra del presidente Lasso no avance. Y en este sentido dijo que se mantienen en constante diálogo con las otras bancadas.

Por esta razón, Cordero no descartó que se repita una nueva alianza entre las bancadas de CREO, Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik. El objetivo sería mantener a las bancadas unidas en la toma de decisiones que permitan avanzar en la agenda legislativa, dijo.

