María José Pinto: Incrementamos USD 40 millones en el presupuesto para desnutrición infantil

«Tenemos un incremento del presupuesto de 40 millones de dólares garantizados para desnutrición crónica infantil», aseguró María José Pinto, secretaria de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil.

«En nueve meses la gestión no ha parado ningún día. Aquí estamos para trabajar y servir a todos», aseguró Pinto este miércoles 11 de septiembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

María José Pinto indicó que en los últimos meses sacaron dos proyectos para combatir los problemas estructurales que rodean a esta problemática en Ecuador. Uno de ellos es la ‘Nueva Infancia en Acción’, donde participarán 12 carteras de Estado con 51 servicios que llegarán a siete territorios. Y el otro se enfocó en la aplicación Infancia EC para “acercarse más a la población”.

“La desnutrición crónica infantil es estructural y si no resolvemos todos los problemas alrededor no vamos a bajar la prevalencia”, sentenció la secretaria de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil.

Lea también:

También se refirió al embarazo adolescente. María José Pinto detalló que están trabajando para que 400 000 madres o gestantes retornen a las aulas. Para ello, afirmó que han trabajado en territorio acudiendo a las viviendas de las menores de edad.

“Estamos generando estas alertas dentro del sistema de la Secretaria para que estas niñas y adolescentes puedan regresar. Desde enero del 2024 tenemos 3 000 que regresaron al sistema educativo. No podemos perder esas vidas”, aseguró.

De igual forma, la secretaria de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil recalcó que «solo el 40% de los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva». Ante ello, dijo que se están uniendo con fundaciones para dar un acompañamiento adecuado a las madres, tanto en conocimiento como en facilidades.

«La empresa privada está comprometida con la desnutrición crónica infantil», aseveró María José Pinto, al revelar que tienen múltiples proyectos para llevar agua potable a las zonas necesitadas en el marco de la lucha contra la desnutrición infantil.

‘El Presidente confía en mi trabajo’

Finalmente, la titular de la Secretaría se refirió a su candidatura como Vicepresidenta en compañía con el presidente Daniel Noboa. Recordó que debe renunciar, pero que está dispuesta a trabajar desde el frente que se le asigne por Ecuador.

Además, María José Pinto dijo confiar en Noboa, pese a los problemas suscitados con Verónica Abada por su designación en Israel. “He venido trabajando con el Presidente desde el día uno. Él confía en mi trabajo. El trabajo con el Presidente ha sido de apoyo incondicional y mi lealtad hacia el Presidente y el país. Trabajaré desde donde necesiten”, señaló.

«Trabajar por Ecuador no me da temor. Por supuesto que sí (confío en el Presidente) por eso he aceptado ser su binomio», puntualizó.