La periodista deportiva Mariegiselle Carrillo reveló que se encuentra atravesando un problema de salud en una historia en su cuenta de Instagram la noche del 2 de agosto del 2023. Sus pronunciamientos generaron un sin número de especulaciones, que la obligaron a aclarar ciertas dudas.

Con un corto y conciso texto, reveló que desde hace uno días se encuentra «afrontando un tema de salud», pero a pesar de ello «ha trabajado con la misma entrega y dedicación del primer día». Además, por esta razón y por los cambios que se realizan en el club del Aucas optó por renunciar a su cargo en el área de comunicación.

«Me llevo grandes momentos y seres humanos increíbles. Son un grupo espectacular los jugadores y su nuevo cuerpo técnico, quienes desde el primer día que se enteraron de mi complejo estado de salud me acompañaron y apoyaron», señaló Mariegiselle, al expresar los mejores deseos a la institución.

Sus seguidores le desearon un pronta recuperación y enviaron varios mensajes de cariño. Sin embargo, internautas también especularon sobre problemas de salud relacionados con su peso. Ante ello, la comunicadora aclaró que su condición no está relacionada con este tema y pidió respeto.

«Es una pena que no puedan respetar los tiempos de cada persona, lamentablemente tuve que hacer público qué pasó en un momento complejo de salud porque decidí renunciar a mi trabajo. No lo quería hacer justamente porque no tenía ganas que empiecen las especulaciones y opinar cosas que no son», afirmó Mariegiselle en una nueva publicación en Instagram.

Con este texto aclaró que su problema de salud no está relacionado con su peso y pidió respeto para ella y su familia. Asimismo, dijo que cuando tenga claro su diagnóstico y el tratamiento lo contará si así lo decide.

«Hay límites y la salud es uno de esos. No es fácil que de un día para el otro cambie. Estoy transitándolo y dejando que los médicos encuentre mi diagnóstico. Respeten los tiempos y no hagan daños. Acompañen, manden buenas vibras», agregó.

