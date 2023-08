Mark Ruffalo se pronuncia sobre la consulta popular del Yasuní

El actor estadounidense de 55 años, Mark Ruffalo, instó a los ecuatorianos a proteger el Parque Nacional Yasuní. Con un mensaje en su cuenta de X habló, este 18 de agosto del 2023, sobre la consulta popular referente a la explotación petrolera en esta área protegida.

Ruffalo, quien es conocido a nivel mundial por su interpretación del superhéroe ‘Hulk’, se convirtió en tendencia en el Ecuador al referirse a la situación del bloque 43 ITT (Ishpingo -T ambococha – Tiputini).

«Yasuní, un punto crítico de biodiversidad mundial, está amenazado por los combustibles fósiles», señaló en su mensaje que ya cuenta con miles de reacciones. Además, calificó como una oportunidad para que Ecuador se convierta en un ejemplo de democratización de la acción climática para el mundo.

«El 20 de agosto el pueblo ecuatoriano tiene una oportunidad histórica de proteger el Yasuní votando SÍ a este referéndum donde Ecuador podría convertirse en un ejemplo de democratización de la acción climática», enfatizó.

La consulta sólo se ceñirá al Bloque 43-ITT, el más reciente en entrar en operación en el Yasuní en 2016. De esta zona, operada por la empresa estatal Petroecuador, se extraen diariamente unos 55 000 barriles de petróleo, equivalentes al 11 % de la producción nacional y que ronda los 480 000 barriles diarios.

De acuerdo a la empresa, el perjuicio para el Estado en caso de cesar la extracción de crudo será de 1 200 millones de dólares (1.095 millones de euros) al año y de 13 800 millones de dólares en 20 años, cifras que no comparten los ambientalistas, que piensan que será mucho menor.

Yasuní, a global biodiversity hotspot, is threatened by fossil fuels. Aug 20 the people of Ecuador have a historic opportunity to protect the Yasuní by voting YES on this referendum where Ecuador could become an example of democratizing climate action #YesToYasuní #SíAlYasuní pic.twitter.com/xVe5XLfBgH