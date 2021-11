Marlon «Chito» Vera peleará este sábado en UFC 268

La bandera de Ecuador flameará por todo lo alto este sábado, en el UFC 268. Eso es lo que promete Marlon «Chito» Vera a sus seguidores.

El peleador ecuatoriano está convencido que delante de sí tiene una oportunidad de oro para meterse en el «top» 10 de la UFC en peso gallo.

La pelea de «Chito» Vera contra Frankie Edgar será uno de los platos fuertes de este sábado en el MSG Madison Square Garden de Nueva York.

En el UFC 268, el estadounidense Frankie Edgar “va a caer”, dijo Marlon «Chito» Vera.

“Y yo me gano mi puesto en el top 10 (de la división peso gallo) y me pongo cerca de ese cinturón”, añadió.

“Estoy emocionado, estoy bien contento por la oportunidad, es algo increíble y, al final del día, una leyenda más al bolsillo. El 6 de noviembre me gano mi puesto en ese top 10 y me pongo cerca de ese cinturón”, señaló el ecuatoriano a UFC Español.

“Voy a mostrar mi arsenal como lo he venido haciendo siempre, mucha acción. No hay peleas aburridas conmigo, vengo preparado, vengo a poner acción. Yo no vengo a ganar por poco, vengo a ganar por mucho, a acabar a mis oponentes. El 6 de noviembre van a ver a un «Chito» Vera preparado y bien bueno”, dijo el peleador de 28 años.

¿Y sobre el rival?

Marlon «Chito» Vera dijo no preocuparse de su oponente porque es «un humano más».

“No me interesa si es él u otra persona. El MSG sí es lo que me importa, ganar allí es lo que me va a llevar al cien, a por todas y lo voy a despedazar”, expresó el manabita.

Eso sí, destacó que su oponente, de 40 años, tiene experiencia.

¡ECUADOR está presente este sábado en #UFC268 con la participación del gran @chitoveraufc!

.

ESTELARES 10pm ET 🇺🇸 / 8pm 🇲🇽 / 11pm 🇦🇷 / 3am 🇪🇸⁣

PRELIMINARES 8pm ET 🇺🇸 / 6pm 🇲🇽 / 9pm 🇦🇷 / 1am 🇪🇸

PRIMERAS PRELIMS 6pm ET 🇺🇸 / 4pm 🇲🇽 / 7pm 🇦🇷 / 3pm 🇪🇸 pic.twitter.com/NyJ4gvONNB — UFC Español (@UFCEspanol) November 4, 2021

