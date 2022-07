Marvel no quiso esperar más y anunció, para los años venideros, dos películas más de ‘Los Vengadores’. Kevin Feige, director de Marvel, señaló que las películas consecutivas del grupo de superheroes concluirán la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Avengers: ‘The Kang Dynasty’ llegará el 2 de mayo de 2025 y meses después llegará Avengers: ‘Secret Wars’, el 7 de noviembre de 2025. ¿Qué historia contarán? En la primera, el villano será ‘Kang’ y será interpretado por Jonathan Majors. Su segunda aparición, al parecer, será en la película ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’. Una versión de él se dio a conocer en la primera temporada de Loki.

Just announced in Hall H:



Marvel Studios' Avengers: The Kang Dynasty, in theaters May 2, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/kCxeyYwgN5 — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

La segunda película de Los Vengadores, Secret Wars, es probablemente una referencia a la serie de eventos de 2015 del escritor Jonathan Hickman. En los comics, la historia trata del multiverso, haciendo una referencia directa en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

A la par, Feige anunció que una película de los Cuatro Fantásticos comenzará la fase, con una fecha tentativa de lanzamiento, el 8 de noviembre de 2024.

Just announced in Hall H:



Marvel Studios' Avengers: Secret Wars, in theaters November 7, 2025. #SDCC2022 pic.twitter.com/FXQ5ZbzQYl — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

‘Los Vengadores’ es la gran apuesta de Marvel, con cuatro películas en la bolsa. La cuarta y más reciente entrega, Avengers: Endgame de 2019 por un tiempo celebró el título de la película más taquillera de la historia, con 2.79 mil millones de dólares a nivel mundial. Las dos nuevas películas anunciadas serán las primeras entregas realizadas desde el retiro de Robert Downey Jr. del papel de Iron Man.

Con información de | The Hollywood Reporter/