Más de 2000 niños permanecen en casa de acogida por diferentes temas

Más de 2 mil niños permanecen en acogimiento institucional tras quedar huérfanos por diferentes situaciones.

Una de estas porque sus padres fueron asesinados en medio de la ola delictiva que se registra en el país.

El pasado 12 de agosto de 2021 cámaras de seguridad captaron el momento que sujetos dispararon en ocho ocasiones a un hombre que caminaba con su hijo, quien fue testigo del hecho.

Tras la muerte del hombre, el menor quedó al cuidado de otros familiares.

Expertos señalan que para los niños no es tan difícil olvidar el hecho violento, sin embargo, la revictimización es lo que causa daños en los menores.

Estos daños pueden causar depresión en las víctimas y eso les lleva a cometer otro tipo actos que pueden ser lamentables.

El psicólogo Gino Escobar, señala que, la etapa de la infancia se puede afrontar los actos violentos si la sociedad no valida la violencia y a cambio de eso realiza un acompañamiento.

Resaltan que es importante que el niño o niña no cree una dependencia a fin que crezca libre de traumas.

A nivel nacional existen 83 casas de acogida donde permanecen más de 2200 niños, niñas y adolescentes, quienes han sido alejados de sus padres por diversos temas entre ellos quienes han quedado huérfanos a causa del crimen.

Finalmente, los expertos en salud mental recomiendan un duelo respetuoso y bien guiado a los niños para que las heridas que no se sanaron cuando eran pequeños no cause problemas cuando sean grandes.

Los detalles en el siguiente video.

Niños que eran explotados para trabajos de mendicidad fueron rescatados

La madrugada de este martes, agentes de la Dinapen rescataron a cuatro niños que eran víctimas de explotación laboral.

Según las investigaciones los menores de edad eran utilizados para trabajos de mendicidad y otros delitos.

El operativo se realizó en el Suburbio de Guayaquil, tras varias investigaciones.

Las autoridades informaron que dos personas, quienes serían los padres de los niños, fueron detenidos para las investigaciones.

Los niños se encontraban en condiciones precarias, fotografías revelaron que dormían en el piso.

La policía informó que los menores serán ingresados a una casa de acogida para permanecer bajo protección del Estado.

Además, se hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de delitos.

La pena por el delito de trata de personas, en este caso, con fines de explotación laboral, alcanzaría hasta los 13 años de cárcel.