Más de 30 emergencias viales en Quito durante el feriado navideño

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) atendió 34 accidentes de tránsito durante el fin de semana y feriado por Navidad. En los incidentes ocho personas perdieron su vida y 20 resultaron heridas.

Las principales causas de los percanceron fueron por conducir en estado etílico, exceso de velocidad y la impericia de los conductos.

La AMT ejecutó más de 110 controles en distintos puntos de la ciudad. En esas zonas se verificó el uso de placas metálicas o provisionales, documentos habilitantes y vehículos mal estacionados.

La principal causa de sanción, en este feriado, fue estacionar en lugares no permitidos, con un total de 229 citaciones. Luego se amonestó a 118 conductores por no contar con las placas oficiales y fueron sancionados 59 motociclistas por no cumplir las normas viales.

Mira también en Teleamazonas