Mauricio Pozo analiza el tercer envío de Ley por la Dolarización

El ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, habló sobre el envío, por tercera ocasión, de la Ley para la Defensa de la Dolarización.

En “Los Desayunos 24 Horas”, Pozo indicó que esta ley no debe ser vista como una propuesta del ejecutivo sino una necesidad del país.

“El Ecuador requiere una ley que fortalezca la dolarización sistema respaldado por el 95% y más de los ecuatorianos. En ese sentido hemos abierto todas las puertas para llevar un proceso que permita tratar la Ley y ojalá pueda ser aprobada”, indicó Pozo.

Mauricio Pozo afirma que se armaron mesas de trabajo con representantes de diferentes entidades gubernamentales y de la Asamblea Nacional para tratar aspectos de orden legal.

Se reunieron “Representantes del Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central de la Junta de Regulación de las Superintendencias, de la Asamblea Nacional”, afirmó.

“En ese proceso hemos tratado básicamente aspectos de orden legal que tenían que ver con preocupaciones sobre la constitucionalidad. Hemos sido lo más abiertos para poder conversar con ellos y de esta manera avanzar y poder presentar esta ley. El CAL tiene que procesar la ley y enviar a la comisión respectiva para que sea tratada y posteriormente en el pleno de la Asamblea Nacional.

Llegada de recursos del FMI

Por otra parte, Pozo indicó que la no aceptación de la Ley podría generar un desfase de las previsiones de llegada de recursos por parte del Fondo Monetario Internacional.

En este sentido, indicó que la variable política, que se define el próximo abril, es un componente que el FMI está en su derecho de analizar y decidir si continúa o no con el programa económico.

“En abril ya tendremos un presidente electo. No me extrañaría que el FMI pida conocer si el próximo gobierno quiere continuar o no con el programa con ellos. En función de eso tomarán las decisiones para el desembolso o no. Pero de cualquier manera lo de fondo es que el programa económico mantenga la línea. Estamos hablando de financiamiento internacional cercanos a 3700 millones de dólares que el país necesita.

