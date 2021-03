Vicente Albornoz explica beneficios de la ley de Defensa de Dolarización

El analista económico Vicente Albornoz, en el espacio de entrevistas ‘Los Desayunos 24 Horas», analizo la Ley de Defensa de la Dolarización.

Albornoz considera que este proyecto es importante, pero en la discusión pública se ha distorsionado en sus prioridades.

«En la discusión pública se ha resaltado ciertas cosas que no son las más importantes. He visto una enorme oposición a la estructura del directorio del Banco Central y no le veo una lógica a esa oposición. Pero esa ha sido la piedra de ataque en contra de esta ley. Pero lo más importante no es eso, sino el volver al sistema de los cuatro balances del Banco Central», afirmó el analista.

Recordó que la Ley que estuvo vigente hasta el 2014 permitió la consolidación de la dolarización. «Ese sistema de dividir el balance del Banco Central y priorizar el uso de los activos del Banco Central para cubrir los activos monetarios es lo que tiene que volver».

«Retiren todo lo que han criticado del directorio del Banco Central, pero dejen este sistema de cuatro balances del Banco Central. Ahí vamos a ver que eso es lo que realmente les preocupa, no el directorio, sino el no poder usar libremente los recursos. Eso es lo que le impediría a un gobierno populista, en un futuro, echar mano a los recursos del Banco Central», resaltó.

Los fondos son un colchón de respaldo necesario

Según el criterio del analista Vicente Albornoz, el respaldo que necesita el Banco Central es muy importante para el momento de los problemas. «El momento que haya una crisis inesperada, para eso necesitamos el respaldo. Si este momento llega una crisis pequeña o mediana, no hay suficiente colchón para resistir el golpe. Ese es el problema», resaltó.

«Si volviéramos a tener los mismos niveles de respaldo que teníamos en el 2014, estaríamos mucho más tranquilos. Y cuando un país está tranquilo, la gente trae dólares al país. Y cuando la gente trae dólares, los bancos tienen que pagar tasas más bajas y cuando los bancos pagan tasas más bajas cobran tasas más bajas. El famoso riesgo país está conectado con la baja cobertura que dan las reservas del Banco Central a los pasivos», indica Albornoz.

