«Por ser emergencia (en el sistema energético) no pueden hacer lo que quiera. Existe la normativa y a eso debemos regirnos«, afirmó Mauricio Torres, contralor general del Estado.

«Hay problemas en los aspectos de entrega de licencias (en el contrato de la primera barcaza)», detalló Torres este viernes 20 de diciembre del 2024 en el espacio de Entrevistas de 24 Horas en Teleamazonas.

Mauricio Torres indicó que todavía no puede pronunciarse sobre los exámenes a los contratos de generación eléctrica porque están en marcha. No obstante, aseveró que se analizará todo el proceso de la declaratoria de emergencia y cómo se están utilizando los recursos públicos.

Además, el Contralor advirtió que pese a ser una emergencia en el sistema eléctrico no se puede violentar la normativa y deben cuidarse los recursos públicos. “Es un caso muy emblemático y estamos trabajando con todo el personal que podemos”, añadió.

Sobre el examen de contrato de la primera barcaza turca, Mauricio Torres dijo que el próximo mes se conocerán los resultados, pero adelantó, que hasta este viernes, no se ha informado sobre indicios de responsabilidad penal.

“Hay problemas en los aspectos de entrega de licencias (en el contrato de la primera barcaza), como que está autorizada para generar 70 megavatios y está produciendo 110. Son cuestiones de contratación y de cumplimiento normativo. No me han informado sobre indicios penales. Todavía no está aprobado el informe, pero son cuestiones de contratación”, recalcó el titular de la Contraloría.

También, Mauricio Torres dio detalles del año de su gestión y afirmó que «la nueva Contraloría ha avanzado a un paso gigante». Señaló que uno de los cambios importantes es en la tecnología y la depuración de las institución.

Sin embargo, el Contralor reveló que todavía existen personas que trabajan para exfuncionarios porque “les deben muchos favores”. “Los que están ahora en Contraloría los tenemos ubicados y en áreas que no son sensibles. (No los hemos sacado) porque tienen nombramiento definitivo”, aseveró.

Finalmente, Mauricio Torres dijo que se avanzará en la investigación a los recursos utilizados para las fiestas de Quito por pedido de nueve concejales. En este caso, se denuncia un presunto mal uso de los fondos en cuestiones políticas.

Además, el Contralor confirmó que existe otro pedido del alcalde de la ciudad, Pabel Muñoz, para ejecutar una auditoría a la Secretaría de Cultura en la autorización de recursos.

