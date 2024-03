Mayra Salazar presumía vínculos para trabajar en gobierno de González o Noboa

Los chats del caso Purga revelan que Mayra Salazar tenía ofertas para trabajar en los gobiernos de Luisa González o Daniel Noboa, en caso de que cualquiera triunfara en las elecciones anticipadas de octubre del 2023.

Una conversación con Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, y otra Christian B. muestran los planes de Salazar ante el posible triunfo de los dos candidatos y las personas que le ayudarían a cumplir este objetivo.

En octubre del 2023, durante los últimos días de campaña de Luisa González y Daniel Noboa, Salazar mantuvo un diálogo con Gallardo, quién insistió por varias ocasiones en reunirse con la candidata correísta. Ante lo cual, la entonces funcionaria del Consejo de la Judicatura le comentaba que no era el momento y pedía discreción.

Gallardo insistió en que debían reunirse con la candidata de la Revolución Ciudadana, pero Salazar afirmaba que «no era conveniente» para ellas. Además, le comentaba que la entonces candidata presidencial no tendría tiempo para recibirlas y tampoco conseguirían mayor beneficio en esa reunión.

«¿Para qué? ¿Para decirle hola? No es conveniente«, señalaba Salazar. Pero Gallardo insistía que podrían conversar con ella en cualquier lugar. Además, la expresidenta de la Corte Provincial comentó que su intención era pedirle trabajo a González y que por eso su apoyo era para ella.

«Eso es personal. Deje que se defina todo. ¿Y usted cree que le va a parar bola ahorita? Si no llega a ganar, bien quemada que queda«, le respondió Salazar a Gallardo sobre sus intenciones.

Reunión con Glas

También Salazar le reveló que ella se reunió con el exvicepresidente Jorge Glas y que este hecho solo lo conocían tres personas, incluyendo a Gallardo. «No me conviene una foto, ni nada», añadió la exfuncionaria en el chat.

No obstante, pese a que con Gallardo se mostró desinteresada por concretar esta reunión en otro chat con Christian B. confirmaba que ella tenía planes laborales sin importar el candidato que llegara a Carondelet.

Exasambleístas involucrados

En el posible triunfo de Luisa González indicó que su contacto era Ronny Aleaga, mientras que en el caso de Daniel Noboa lo era Pablo Muentes.

«Él lo sabe por eso me ofreció lo de Noboa si llega. Me dijo: ‘yo ubico a mi personal y listo’. Obviamente tengo que trabajarle (…) Igual si gana la otra (Luisa González) tengo dos de Ronny, pero si me da miedo que gane esa man», comentaba Salazar a Christian.

A lo que él respondía: «Vota por Noboa. Te ofrecieron un puesto, aprovecha». Y la exfuncionaria le recordaba que con Luisa González también tenía planes laborales.

«Yo no puedo votar por Correa. Ese tipo me perseguía», le decía Christian a Salazar. A lo que ella respondía: «Yo no puedo decir eso porque él me dio trabajo y estabilidad«.

Además, dijo que se encontraba muy indecisa para dar su voto a un candidato, pero quería tener estabilidad en Ecuador.

«Solo le pido a Dios que me ponga a quien deba poner, pero que haga algo bueno por este país. Yo no quisiera migrar y dejar mi historia, mi familia, mis amigos y mis sueños. Yo quiero hacer mi vida aquí y tener mi familia aquí», decía Salazar.

