Mbappé no viajará con el París Saint-Germain a la gira por Japón

El Paris Saint-Germain confirmó, este viernes 21 de julio de 2023, que Kyliam Mbappé no será parte de la gira del club por Japón. El entrenador español Luis Enrique llamó a 29 jugadores para los encuentros y el delantero francés quedó fuera de lista de convocados.

Mbappé es parte de la pretemporada del club. Además jugó algunos minutos en el partido amistoso ante el equipo francés Le Havre de este mismo viernes. El jugador marcó un gol en el final del compromiso, en un encuentro en el que compartió cancha con su hermano menor, Ethan Mbappé. Sin embargo, ‘Kiki’ ya no continuará con los trabajos de pretemporada, ya que la plantilla disputará cuatro encuentros amistosos en Asia.

Esto sucede en medio de un conflicto entre el goleador francés y el club, tras la decisión de Mbappé de no extender el contrato vigente en París. Al-Khelaifi, presidente del PSG, advirtió en declaraciones pasadas que no permitirán la salida del futbolista como agente libre. El presidente no ve factible que el francés abandoné el club al final de la temporada 2024.

Tras la posición de Mbappé de no renovar con el club, ya se habla de una presión por parte del presidente para la salida del jugador en esta misma temporada, al dejarlo al margen de las actividades del club. Kyliam tiene contrato con el París Saint-Germain hasta el 30 de junio de 2024 y luego de esa fecha será agente libre para fichar con cualquier otro equipo, con lo que el PSG no recibiría nada por su venta.

El club parisino tiene hasta el 31 de julio de este 2023 para acordar una posible renovación con el jugador. Además, en el entorno del club se cree que Real Madrid y Mbappé ya tienen un acuerdo para firmar el próximo año a cero costo, algo que la directiva comandada por Khelaifi intentará evitar.

