La estrella de fútbol mundial, Megan Rapinoe, volvió este jueves a denunciar la inequidad salarial por género en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su discurso se basó en pro de las mujeres en el futbol que no reciben el mismo reconocimiento y remuneración por sus triunfos.

Rapinoe ha sido una de las principales voces en el fútbol femenino para la buscar ña igualdad salarial. “No hay ningún nivel de estatus, logros o poder que te proteja de las garras de la inequidad”, inició diciendo la considera ‘mejor jugadora del mundo’.

Hemos llenado estadios, batimos récords de audiencia y hemos vendido camisetas, todas métricas populares por las que somos juzgados. Sin embargo, a pesar de todo esto, todavía nos pagan menos que a los hombres por cada trofeo. [aclaró Megan Rapinoe]

En su intervención, Rapinoe aseguró que el prometido ‘Sueño Americano’ debería contemplar una paga justa para cualquier trabajador en Estados Unidos. No obstante, sostuvo que en el fútbol varonil pasa mucho, menor en el femenino. Y no tenemos que esperar. No tenemos que seguir siendo pacientes. Podemos cambiar eso hoy. Ahora mismo”, comentó.

Con este mismo discurso fue que en 2019 la selección femenina de Estados Unidos presentó una demanda en contra de la Federación de Fútbol (USSF). La entidad se comprometió a tener las mismas condiciones laborales que el equipo varonil como lugares de juego, alojamiento y personal.

