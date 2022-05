Mercancía de Krusty, el reconocido payaso en la serie animada Los Simpsons, ya no contará con aspectos icónicos del personaje. El cambio se refiere al lanzamiento del fabricante de juguetes ‘Super7’, que se espera que, a finales de este año, llegue con una variedad de muñecos y accesorios de los personajes amarillos de la televisión.

La sorpresa es que la figura de Krusty, según un nuevo tweet de la cuenta Preternia, ya no tendrá una cabeza alternativa con un cigarrillo en la boca. Además, ‘Super7’ ha eliminado la chaqueta de fumar del personaje. Incluso, su mono entrenado acompañante de su show, el señor Teeny, tampoco volverá al vicio.

FYI: If you preordered Super7's Simpsons Ultimates Krusty the Clown there has been some changes, left is old right is new.



Cigarettes have been removed, smoking head has been replaced, looks like the robe is gone as well. pic.twitter.com/2AoYGyPZci