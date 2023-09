Con dos asistencias de Lionel Messi, el Inter Miami goleó al Los Angeles FC en su estadio, donde desfiló una colección de celebridades para ver al mejor jugador del mundo, el 3 de septiembre del 2023. El ecuatoriano Leonardo Campana volvió a marcar.

El joven delantero albiceleste Facundo Farías abrió el marcador en el minuto 14 antes de que Messi asistiera para las dianas del español Jordi Alba en el 51 y del ecuatoriano Leonardo Campana en el 83. Mientras que Ryan Hollingshead descontó para los locales en el 90.

El primer juego de Messi en Los Ángeles (California) atrajo a una multitud de personalidades, incluido el príncipe Enrique y estrellas del cine como Leonardo Di Caprio y de la música como Selena Gómez.

Con esta victoria ante el vigente campeón de la MLS, el Inter da un paso más hacia la milagrosa remontada para clasificar a los play-offs.

Capitaneado por el mexicano Carlos Vela, el LAFC arrancó con fuerza el partido y gozó de ocasiones muy claras para avanzarse en el marcador a manos de Denis Bouanga. El goleador gabonés erró dos mano a mano con el arquero Drake Callender y desesperó a Vela por no asistirle cuando se encontraba totalmente desmarcado en un contragolpe.

En el palco, el propio príncipe Enrique, que reside en el sur del estado de California, se llevaba las manos a la cabeza con las ocasiones erradas por el equipo angelino.

El Inter se cobró esos errores cuando un envío en largo del joven zaguero argentino Tomás Avilés le cayó en el pico del área a su compatriota Farías, cuyo remate cruzado sorprendió al arquero John McCarthy.

Farías, de 22 años y proveniente del Colón de Santa Fe, es una de las promesas suramericanas que el Inter reclutó estas últimas semanas para unirse al proyecto liderado por Messi.

El Inter sentenció en la segunda mitad en dos acciones originadas en los pies de Messi. Como en sus mejores tiempos en el Barcelona, el capitán albiceleste se sacó de la chistera una asistencia para la irrupción por la banda izquierda de Alba, que fusiló el arquero.

Y cuando el LAFC estaba volcado en el área de Miami, Messi condujo un contragolpe. El astro argentino habilitó la llegada de Campana, quien resolvió con un fuerte disparo cruzado para sellar la goleada.

