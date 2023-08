Campana marca doblete y el Inter avanza a la final de la U.S. Open Cup

Leonardo Campana y Leo Messi se encontraron en un vibrante partido de semifinal de la U.S. Open Cup. El Inter Miami avanza a la final tras ganar 3-2 al Cincinnati con doblete del ecuatoriano y Josef Martínez.

Luciano Acosto sorprendió al minuto 18 del primer tiempo y puso en ventaja al cuadro del Cincinnati. La zaga defensiva del Miami no dio la cobertura al delantero argentino y él aprovechó una serie de rebotes para rematar de zurda.

En la segunda parte fue Brandon Vazquez quien aumentó la ventaja para el dueño de casa con un tremendo remate desde afuera del área. El futbolista se impuso tras un impresionante contraataque que se generó desde una pérdida de balón de Lionel Messi.

El descuento llegó por vía aérea. Tras un gran centro de Lionel Messi, el ecuatoriano Leonardo Campana conectó un cabezazo y puso el 2-1 en el marcador. Esta es la primer asistencia del campeón del mundo al joven delantero tricolor.

