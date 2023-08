Con un gol de Lionel Messi sobre el final, el Inter Miami venció de visita 2-0 al New York Red Bulls, este sábado 26 de agosto del 2023, en la reanudación de la liga estadounidense (MLS) y sueña con clasificarse a los playoffs.

El astro argentino debutaba de esta manera en la Liga, en un partido jugado en el Red Bull Arena, en Harrison, estado de Nueva Jersey, en el que ingresó en el minuto 60, cuando el Inter ya ganaba 1-0 con gol de Diego Gómez a los 37.

Messi liquidó el pleito con su gol a los 89 minutos.

El lateral español Jordi Alba le cedió el balón acrobáticamente a Messi dentro del área, la ‘Pulga’ abrió a la derecha con un pase sublime a Benjamín Cremaschi, que le devolvió de primera para que Messi anotara con el arco vacío.

For his first regular season goal for the club 🎉



Cremaschi ▶️ Messi!#RBNYvMIA | 0-2 pic.twitter.com/jyzfCqMKwQ