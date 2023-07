¿Qué le dijo Messi a Leonardo Campana sobre La Tri?

La amistad entre el astro del fútbol Lionel Messi y el ecuatoriano Leonardo Campana en el Inter Miami ha tenido un buen inicio y así lo confirma el delantero tricolor, quien ha detallado cómo fue su primer encuentro con el campeón del mundo y lo que este le dijo sobre la Selección de fútbol de Ecuador.

En una entrevista para el medio El Futbolero Ecuador, Campana confesó que La Tri lo ilusiona, aseguró que este sentimiento creció más luego de una conversación que mantuvo con el capitán de la albiceleste.

«Estábamos hablando acá de Argentina y Leo me dijo: ‘Ustedes también tienen una buena camada, se vienen cosas buenas‘. (Me dijo) Sin que yo se lo pregunte», contó Campana con una sonrisa en el rostro.

Sin embargo, este no sería el primer acercamiento entre el argentino y el deportista guayaquileño. Previamente Messi regaló unos boletos para el partido de debut a Campana.

Según detalló DeAndre Yedlin compañero de equipo de ambos futbolistas, todo quedó registrado en el chat del equipo. Campana buscaba boletos para el partido inaugural de la Leagues Cup. Y fue precisamente Messi quien le ofreció su ayuda.

Campana también recordó su primer encuentro con Messi.

«Entro al camerino y lo veo que él estaba con sus tres hijitos, lo saludo, me siento al lado y estaba con el celular porque no quería atormentarlo con preguntas; él me hace una pregunta yo le respondo y nos quedamos conversando», contó Campana, además, aseguró que de los nervios hasta olvidó la pregunta que el argentino le hizo.

«Me quedé sorprendido de cómo es él como persona», finalizó.

