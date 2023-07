Micheal Arroyo reconoce que tomó malas decisiones

Micheal Arroyo, jugador del equipo Naranja Mekánica FC, de la segunda división de Ecuador, dio una entrevista para un medio local en la que contó algunos detalles de su descenso en el fútbol de élite.

El ecuatoriano de 36 años reconoció que pudo llegar más lejos en el fútbol internacional, así como en la Selección nacional, pero sus malas decisiones le impidieron más momentos de gloria. ‘Micky’ habló para el programa La Banda de El Canal del Fútbol y detalló algunos episodios de su carrera como futbolista.

Arroyo reconoció que tomó malas decisiones, entre ellas, abandonar el fútbol mexicano para llegar al Gremio de Brasil. “Son errores. Nunca he negado lo que he hecho, pude ser más disciplinado. Ya es tarde, eso pesó. Pensé en llegar más lejos con la Selección y con el América, donde estaba bien, pero tomé malas decisiones, que obviamente dieron un poco para atrás”, dijo el exseleccionado.

El atacante fue figura y vivió grandes hazañas con el América de México, lo que le permitió salir hacia ‘brasileirao’. Sin embargo, tras una lesión, el ecuatoriano no pudo retomar su nivel ni adaptarse al nivel del fútbol de Brasil.

Lea también:

🗣️ "SÉ QUE SI ME DISCIPLINABA MÁS PODÍA HABER LLEGADO LEJOS CON LA SELECCIÓN" 🇪🇨⚽️



Michael Arroyo en #LaBandaxECDF sobre los errores que cometió en el pasado.



Auspiciado por: @bet593 💸



Mira el programa 📲 https://t.co/R9cunq6JRn pic.twitter.com/mVi0N5IqMJ — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) July 15, 2023

“Pasé a Gremio y en el primer partido sufrí una fractura en la nariz de la que me costó regresar porque había grandes jugadores en el equipo. Y después no me pude adaptar muy bien al fútbol brasileño. Era un sueño jugar en Brasil, por eso dejé América. Me tocó regresar a Barcelona y me tuve que ir recuperando poco a poco y me fui apartando del fútbol de Primera”, dijo Arroyo.

En su regreso al fútbol ecuatoriano el extremo quedó inhabilitado desde el 28 de noviembre de 2018 hasta el 28 de mayo de 2019 por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Esto, luego de dar positivo a hidroclorotiazida en un control de dopaje.

Regresó a Barcelona SC tras ser suspendido de las canchas y formó parte de la plantilla en el primer trimestre de la LigaPro, en 2020. Micheal Arroyo actualmente disputa el torneo de ascenso del Guayas en el país junto a exfiguras de la selección como Máximo Banguera.

También en Teleamazonas: