Michael Storer gana la décima etapa de la Vuelta a España

El australiano Michael Storer (DSM) ganó en solitario la décima etapa de la Vuelta, disputada entre Roquetas de Mar y Rincón de la Victoria.

Por otra parte, en la clasificación general hay un nuevo líder tras los 189 kilómetros de la etapa. Se trata del noruego Odd Christian Eiking (Intermarché) que le arrebató el maillot rojo a Primoz Roglic.

Michael Storer (Perth, 24 años), ganador en el Balcón de Alicante, fue el mejor en la numerosa escapada del día y repitió triunfo este martes. Marcó un tiempo de 4h.09.21, seguido a 22 segundos por un grupo con el belga Mauri Vansevenant (Deceuninck) y el francés Clement Champoussin (Ag2r Citroen).

