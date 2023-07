Para las elecciones anticipadas del 20 de agosto próximo se encuentran habilitados 13,4 millones de electores, de ese número, el 54% son jóvenes, o también llamados millennials, por lo que el trabajo de los candidatos será cautivar a este grupo etario que lo conforman los ciudadanos entre los 18 y 40 años.

Y las exigencias de este sector son propuestas claras y realizables. «No queremos un presidente que llegue al poder y en ese momento esté buscando qué hacer. Sino que nos diga, ya tengo lo qué voy a hacer, me siento, lo firmo, lo hago y veo como se ejecuta», dice Jeremy Uzca estudiante de economía de la Universidad Espíritu Santo.

La visión examinadora de los jóvenes es generalizada y nace del obvio interés que tienen los presidenciales por captar su voto.

Lea también:

María Gracia Jaramillo, quien cursa la carrera de Derecho y Ciencias Políticas, considera que no existen propuestas claras por parte de los candidatos para enfrentar el fenómeno de El Niño.

«Yo no veo un plan de Gobierno firme para enfrentar esta situación, he escuchado planes de gobierno que, en resumen, se definen en más deuda para el país y no necesitamos más deuda», manifiesta.

Mientras que, a Daniela Pico estudiante de Ciencias Políticas de Casa Grande le preocupa los candidatos a la Asamblea Nacional, poder que terminó su gestión con el 4,3% de aceptación ciudadana, y sostiene que ese «fue el principal problema de la actual Presidencia».

Finalmente, los jóvenes le han puesto interés también a la postura de los candidatos frente a la consulta popular sobre el Yasuní ITT y el Chocó Andino, y temen que algunos solo estén enfocados en no perder el voto de los ambientalistas.

También en Teleamazonas: