Modelo argentina de 60 años buscará competir en Miss Universo

Una argentina de 60 años buscará participar en el certamen mundial de Miss Universo que tendrá lugar en Ciudad de México en septiembre de este año, tras ganar esta semana el concurso de belleza Miss Universo de Buenos Aires.

«Fue una decisión bastante meditada pero gracias a la directora de Miss Universo Buenos Aires (…) decidí presentarme con mis 60 años», dijo Alejandra Rodríguez al canal TN el martes 23 de abril del 2024.

Para competir en Miss Universo Internacional, Rodríguez debe ser electa entre las ganadoras de otras provincias en el certamen nacional Miss Universo Argentina, que tendrá lugar el 25 de mayo en Buenos Aires.

Abogada y periodista, la ahora modelo vive y trabaja en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, y es primeriza en el certamen regional que este año eliminó por primera vez el límite máximo de edad.

«Yo nunca me había presentado (…), ahora surgió esta oportunidad y decidí hacerlo porque me pareció un desafío, una propuesta muy interesante y bueno, me animé a más y logré el triunfo«, dijo.

Rodríguez opinó que el concurso actualmente tiene «otro paradigma» de belleza.

«La belleza no es solamente lo físico, sino que tiene que ver una actitud frente a la vida y que va más allá de lo estético, por eso pienso que el certamen viene a romper con esos estereotipos, y eso es lo que seguramente lo está visibilizando tanto», sostuvo.

En Argentina, los certámenes de belleza se han visto envueltos en críticas de parte de la opinión pública en los últimos años.

En 2023, el octogenario concurso de la «Reina de la vendimia» de la provincia de Mendoza tuvo que ser intervenido judicialmente ya que uno de los departamentos provinciales se negaba a participar por considerar el certamen «anacrónico, retrógrado y discriminador».

El concurso de Miss Universo, que durante mucho tiempo ha sido criticado por promover ideas anticuadas y estereotipadas de la feminidad, se celebra desde 1952.

La nicaragüense Sheynnis Palacios ganó la última edición. Fue la primera candidata de América Central en obtener el título. La celebración de su victoria provocó las mayores movilizaciones en Nicaragua desde que las protestas callejeras de 2018 sacudieron al gobierno.

En enero, la empresa tailandesa de medios de comunicación JKN Global Group, propietaria de Miss Universo, anunció la venta del 50% de sus acciones en el certamen a una sociedad basada en México, Legacy Holding, por 16 millones de dólares.

El grupo tailandés había comprado el concurso, anteriormente propiedad de Donald Trump, en octubre de 2022 por 20 millones de dólares.

