Millonaria transgénero compra el concurso de belleza Miss Universo

Una magnate de los negocios y activista transgénero tailandesa compró el certamen de belleza Miss Universo por 20 millones de dólares con el objetivo de hacer la organización más «inclusiva» y también celebrar el famoso concurso «con más frecuencia en Tailandia».

Destacada figura de la televisión tailandesa y defensora de los derechos LGTBQ+, «Anne JKN» es la primera mujer que asume la dirección del popular concurso de belleza.

Dirige el grupo mediático JKN Global y es conocida en su país por presentar la versión tailandesa del programa de telerrealidad Project Runway. Su fortuna se estima en 170 millones de dólares, según Forbes.

Es una «adición fuerte y estratégica» a la cartera de la compañía, dijo la empresaria a la prensa tras comparar el Miss Universo.

Anne Jakapong Jakrajutatip, CEO of JKN Global Group, is the first woman owner of the Miss Universe Organization. pic.twitter.com/zcN6aGR7A6