Modelo matemático de Oxford predice el campeón de Catar 2022

La predicciones sobre el futuro campeón mundial de fútbol no se detienen a dos días del inicio de Catar 2022. La Universidad de Oxford se unió a la extensa lista de vaticinios sobre el destino de las 32 selecciones, incluida Ecuador, en la XXII edición de la Copa Mundial de Fútbol.

El modelo matemático, creado por Joshua Bull, arroja que que la Selección con más probabilidades de ganar es Brasil. Además, indica que el segundo combinado sudamericano con más oportunidades de consagrarse campeón es Argentina.

Según el algoritmo la ‘Canarinha‘ y la ‘Albiceleste‘ se medirían en las semifinales y serían los dirigidos por Tite, quienes accedan a la final y se consoliden campeones tras vencer a Bélgica.

También esta proyección muestra el camino de la ‘Tri‘, que se medirá a Catar, Países Bajos y Senegal. Ecuador avanzará en segundo lugar a los octavos, instancia en la que medirá a Inglaterra como en Alemania 2006.

Lamentablemente, con este modelo matemático de Oxford, el sueño mundialista terminaría en esta instancia pues los ingleses nuevamente sería los vencedores.

Ante las diversas reaccione spositivas y negativas por este nueva predicción, el creador de este modelo, Joshua Bull, explicó que «estadísticamente es muy poco probable que sea acertado».

A lot of people were asking for the bracket yesterday – here's my prediction for the "most likely" winner of each stage.



Although this is "most likely", it's still statistically very unlikely to be spot on – just more likely than other alternative scenarios! https://t.co/cU7EwYBEHv