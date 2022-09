Un corredor de bolsa predijo al campeón del Mundial de Qatar 2022

Un corredor de bolsa, con gran porcentaje de aciertos, asegura haber determinado al país que se consagrará campeón mundial en Qatar 2022. Su predicción ha generado gran expectativa porque se cumpliría el sueño de miles de aficionados y de uno de los futbolistas más iconicos del mundo.

A menos de 60 días del arranque del Mundial de Qatar 2022, las emociones crecen entre los aficionados. Muchos ya hicieron sus predicciones sobre este importante evento deportivo, incluso aseguran haber determinado a los dos afortunados que disputarán la final. Entre ellos se destaca, Joachim Klemen, un corredor de bolsa inglés, con larga experiencia en acertar pronósticos mundialistas.

Joachim Klemen compartió su predicción basada en un modelo que contempla la fortaleza actual del equipo, pero también otros elementos distintos a lo futbolístico, como las variables socioeconómicas.

De acuerdo al estratega de Liberum Capital Ltd. todos estos factores influyen en el rendimiento de una selección para disputar un partido. Pero también aclara que el azar también es importante.

En los Mundiales de 2014 y 2018, Klemen predijo que Alemania sería la campeona de 2014 y que Francia se llevaría el título en 2018; y acertó en ambas ocasiones.

Para Qatar 2022, el corredor cree que la selección argentina, capitaneada por Lionel Messi, se consagrará tras vencer en la final a Inglaterra.

Klemen también reveló cuál sería el camino de los dirigidos por Lionel Scaloni. Asegura que eliminará a España en semifinales antes ganar la tercera Copa del Mundo en su historia, luego de los triunfos en Argentina 1978 y México 1986.

«Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado, es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, señaló cuando fue consultado si su pronóstico fuera errado.