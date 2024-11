Moisés Caicedo está en la alineación ideal de la semana en Premier League. Su estupenda participación en el partido ante Manchester United, del domingo 3 de noviembre, fue determinante. El 11 ideal de la Premier League es escogido por la leyenda inglesa Alan Shearer.

Manchester United y Chelsea igualaron 1-1 en Old Trafford. Bruno Fernandes adelantó a los ‘Devils’ y Caicedo, con una volea, igualó a los 74 minutos para los ‘Blues‘ que ocupan la cuarta posición del prestigioso torneo europeo.

Caicedo fue ungido como el Jugador del Partido. Era la segunda vez que alcanzaba la designación. La primera también fue con Chelsea, en mayo, cuando anotó un golazo de 40 metros, ante el Bournemouth, al final de la temporada 2023-2024.

Caicedo cumple una segunda campaña espectacular con el Chelsea, que pagó 150 millones de dólares por sus derechos deportivos. Según el sitio de estadísticas de fútbol, Whoscored, los indicadores de rendimiento del talento ecuatoriano van a la alza.

