¿Qué convirtió a Moisés Caicedo en el mejor jugador del Brighton?

Los compañeros del mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo lo eligieron, este martes 1 de agosto de 2023, como el mejor jugador de la temporada 2022-2023 del Brighton & Hove Albion.

Caicedo fue reconocido por el primer plantel del club inglés y sus compañeros evidenciaron el gran respeto y admiración que el ecuatoriano se ha ganado a pulso con sus grandes actuaciones en el campo de juego.

«Mi ídolo», fue como lo describió Danny Welbeck, uno de los más experimentados del club londinense. Otros jugadores del Brighton llenaron de elogios al tricolor y lo definieron con palabras como «máquina», «bestia», «destructor», «animal» o «monstruo».

Tras recibir el reconocimiento, el ‘Niño Moi’ dedicó algunas palabras sobre el papel que juegan sus compañeros y los fans del equipo. “Gracias a todos mis compañeros por votar por mí, a la afición por su apoyo en cada partido. Estoy muy feliz”, dijo el ecuatoriano en el evento de entrega del premio.

Moisés Caicedo destacó entre las figuras sudamericanas, al igual que su compatriota Pervis Estupiñán, el argentino Alexis Mac Allister y el paraguayo Julio Enciso. ‘Moi’ disputó un total de 37 partidos entre todas las competiciones del fútbol inglés, además superó a figuras como Mitoma, quien fue de lo mejor del club durante la última temporada.

