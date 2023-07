Vuelve la Liga Pro: Revise fechas y horarios de la segunda etapa  

¡La Liga Pro se reanuda! Este jueves 27 de junio de 2023, se publicó el calendario y los horarios de la segunda fase del campeonato. La primera fecha se jugará del 4 al 7 de agosto.

Entre los encuentros destacados de la jornada están: El Nacional vs. Aucas, Barcelona vs. Gualaceo y Liga de Quito vs. Dep. Cuenca.

Fechas y horarios:

Viernes 4 de agosto

Libertad vs. Emelec (19:00)

Sábado 5 de agosto

Universidad Católica vs. Técnico Universitario (13:00)

Orense vs. Delfin (15:30)

El Nacional vs. Aucas (18:00)

Domingo 6 de agosto

Mushuc Runa vs. Independiente del Valle (13:00)

Cumbayá vs. Guayaquil City (15:30)

Barcelona vs. Gualaceo (18:00)

Lunes 7 de agosto

Liga de Quito vs. Deportivo Cuenca (19:00)

Resultados fase 1

La primera etapa de la Liga Pro la ganó Independiente del Valle. El segundo lugar se lo llevó Club Deportivo El Nacional, mientras que Liga de Quito se llevó el tercer puesto.

Independiente del Valle es el primer finalista de esta LigaPro y, además, obtuvo su cupo para la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2024.

