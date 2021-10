Monseñor Luis Cabrera analiza el llamado de la iglesia a la Paz

Monseñor Luis Cabrera, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, comentó sobre el llamado de la Iglesia a buscar la paz en Ecuador.

El llamado llegó luego del mensaje del papa Francisco, quien se refirió a la masacre en la cárcel penitenciaría de Guayaquil.

Por ello, monseñor Luis Cabrera expresó que son temas delicados pero que nos tocan a todos. «No pueden dejarnos indiferentes e insensibles. A partir de ahí podemos aportar en la medida de las posibilidades para avanzar en el camino de la reconciliación y una cultura de paz».

«Necesitamos conocer las causas de la violencia, qué pasa en la familia, en la sociedad. Por qué estamos tan agresivos, nos volvemos hipersensibles ante una pequeña ofensa y reaccionamos de manera exagerada. Es el momento oportuno para conversar estos temas», expresó Monseñor Luis Cabrera.

Cabrera indica que la masacre en la cárcel de Guayaquil refleja una problemática mucho más profunda. «Aquella que se vive en las familias. Lo que sabemos es que a nivel intrafamiliar la violencia viene siendo muy alarmante. Hay muchas personas que murieron, fueron agredidas, violentadas física, psicológica, sexual. Es una violencia que estaba ahí como una bomba de tiempo», explica.

«Va pasando la pandemia y esa violencia aflora con mayor fuerza hasta que hemos llegado a niveles incontrolables. En este ambiente de pandemia el gran desafío es para trabajar de manera conjunta. El gran llamado es a la colaboración, donde el Estado y la sociedad civil traten de aunar esfuerzos», comenta Cabrera.

De igual manera, considera que el Estado no es suficiente con todo el aparataje que tiene. «Necesitamos de la participación de la sociedad civil, comisión de Derechos Humanos, academia, universidades, la empresa; y también las organizaciones religiosas, la iglesia y todo lo demás podemos trabajar y retomar proyectos de antes».

José Hernández analiza el diálogo entre Gobierno y Conaie

Juan Carlos Holguín: "No puede haber existir otro octubre en el país. Los ciudadanos no pueden aceptar que las calles sean mecanismo de presión para los pocos puntos donde no hay acuerdos" https://t.co/2AkPXeyEnv pic.twitter.com/lPmBUO0i3X