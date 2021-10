José Hernández analiza el diálogo entre Gobierno y Conaie

El periodista y director del portal «4 Pelagatos», José Hernández, analiza la reunión del gobierno con la dirigencia de la Conaie, así como otros aspectos.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Hernández sostuvo que el libreto prevista en dicha reunión «se cumplió».

«El señor Iza fue para obtener un triunfo político haciendo retroceder al gobierno en el punto de los combustibles; El gobierno no dio paso. Me parece que el señor Iza no ha entendido cómo se hace el diálogo; no ha entendido que él no es el gobierno. En ese punto se ha llegado al espacio en que no puede haber avance porque el señor Iza no ve que sus líneas rojas no las puede imponer». De ahí que José Hernández considera que se está llegando a un callejón sin salida.

Falta de estrategia política

Según José Hernández, el gobierno tiene una estrategia que puede estar equivocada o no. «El presidente ha dicho que requiere unos cambios para el país. La Asamblea no está en esa línea, ni siquiera abrieron el proyecto de ley. Entonces, no es que falta estrategia, sino que hay otra estrategia. Esto no se está entendiendo por parte de la sociedad política», explica el periodista.

Por otra parte, resalta que al gobierno le está faltando comunicarlo de manera eficaz. «El gobierno está comunicando eficientemente cuáles son sus líneas estratégicas para explicarle al país qué quiere y a dónde va».

De igual manera, considera que los actores políticos y sociales «no entienden que el país tiene que avanzar. Entonces, la visión es el bloqueo».

«Hay bancadas que anunciaron que no darán paso a X o Y reforma, antes siquiera que llegara la reforma a la Asamblea. Y después que llegó, no la abrieron y no la quisieron analizar ni debatir. Parece que hay una misión de un bloqueo», comenta José Hernández.

