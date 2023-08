Monte Sinaí se queda sin agua por extorsiones a tanqueros

Habitantes de Monte Sinaí acudieron a los exteriores de la estación Bocatoma, en el norte de Guayaquil, este miércoles 30 de agosto de 2023. Ahí protestaron por el desabastecimiento de agua que atraviesan, debido a las extorsiones de las que son víctimas los tanqueros que distribuyen el líquido en la localidad.

No solo comerciantes están entre las víctimas de extorsión en Monte Sinaí. Ahora los tanqueros que abastecen de agua al barrio se han sumado a la lista. Los extorsionadores piden el pago mínimo de 2 dólares para que los tanqueros puedan llevar el líquido vital a las familias.

Habitantes de esta localidad llevan más de 24 horas sin recibir agua por esa causa, lo que los llevó a tomar medidas. «Monte Sinaí vive en la zozobra y las autoridades no hacen nada por nosotros; y no es que no lo saben, lo saben», dijo una de las habitantes de la localidad.

La falta de agua ha llevado incluso a suspender las clases presenciales y algunos establecimientos educativos han optado por cambiarse a la modalidad virtual.

La ciudadanía ha pedido resguardo militar y policial en esta zona de Guayaquil, debido a que no cuenta con ninguna Unidad Policial Comunitaria (UPC). Esa situación ha permitido que los extorsionadores operen libremente en la zona.

